Prvi direktor zavoda za sodobni ples bo Simon Kardum

Novogoriški svetniki so na četrtkovi seji mestnega sveta dali predhodno soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.

Po potrditvi tudi na seji Mestnega sveta Celje, ki je soustanovitelj zavoda, naj bi to postal nekdanji direktor ljubljanskega Kina Šiška Simon Kordum.

Seja zaprta za javnost

Del seje novogoriškega mestnega sveta, na katerem so razpravljali in glasovali o soglasju Kardumu, je bil sicer zaprt za javnost. Prav tako niso želeli razkriti imena, saj »dokler soglasje direktorju Javnega zavoda za sodobni ples ni podano od vseh soustanoviteljev zavoda, imena ne razkrivamo,« so zapisali v odgovoru na vprašanje STA na novogoriški občini.

Ime prvega direktorja zavoda pa zato razkriva gradivo za sejo mestnega sveta v Celju. Zapisano je v gradivu za sejo, ki bo potekala v sredo, 1. aprila.

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti sta sicer ustanovili mestni občini Nova Gorica in Celje. Sredstva za začetek delovanja bo prispevala država, zanj pa naj bi pridobili evropska kohezijska sredstva. Da bi jih lahko tudi počrpali, mora javni zavod začeti delovati še v letošnjem letu. Zato sta občini soustanoviteljici, Celje in Nova Gorica, o tem odločali na izrednih sejah.

Poleg ministrstva za kulturo, ki bo v prvem letu delovanja javni zavod podprlo s 560.000 evri, bosta del prispevali tudi občini. Novogoriška bo tako financirala predvsem zaposlenega koordinatorja, ki bo deloval na Goriškem, za delo pa bo letos prispevala 30.000 evrov.