Retrovizor kot uvod v festivalsko dogajanje

V Gledališču Koper bodo z novim festivalom ob koncu sezone – Retrovizor 2023 – junija predstavili izbor sedmih predstav. Hkrati bodo začeli zgodnji vpis abon­majev za prihodnjo sezono. Julija­ bo sledil Festival uprizoritve, glasbe in akademij – Fuga, mesec pozneje pa še otroški festival Pri svetilniku v avgustu.

»Pri Retrovizorju ne gre za konkurenco Primorskemu poletnemu festivalu, pri katerem ne sodelujemo več, saj ga v takem obsegu, kot je bil zastavljen, ne zmoremo izvajati,« je poudaril Matej Sukič, vodja za odnose z javnostjo v Gledališču Koper. Dodal je, da gre pri novem festivalu za formulo, ki jo poznajo v številnih gledališčih po svetu, in sicer, da ponovno ponudijo najuspešnejše predstave iz preteklih sezon. »Namen je, da predstavam na neki način podaljšamo življenje,« je dodala Katja Pegan, gledališka direktorica in umetniška vodja. Na ogled bodo tako spet postavili predstave Ni tako slabo kot zgleda Petra Barnesa, Sea Wall Simona Stephensa v italijanskem jeziku, Tutošomato Iztoka Mlakarja, Trio Gašperja Tiča, Sumljiva oseba Branislava Nušića, Sanja Valentin Willyja Russlla, pa tudi »svežo« stvaritev Tadej Toš v prostem slogu. Festivalsko občinstvo bo lahko izbralo igralca večera, pri čemer bo ta »štafetno lento« predal vsakemu naslednjemu izbrancu do končne sedme predstave.

Napoved nove abonmajske sezone

V koprskem gledališču bodo festival, ki ga bodo organizirali med 5. in 28. junijem, izkoristili tudi za druženje obiskovalcev z igralci in ustvarjalci predstav ter za zgodnji vpis abonmajev za naslednjo sezono. Kupci abonmaja – tako katerega od otroških ali odraslega – si bodo zagotovili brezplačno vstopnico za eno izmed predstav v okviru festivala Retrovizor. Nagovorili bi radi tudi obiskovalce iz starostne skupine 25–40 let, ki načeloma ne obiskujejo gledališč.

Zadnja abonmajska predstava v tej sezoni Ni tako slabo kot zgleda Petra Barnesa bo obenem otvoritvena na festivalu Retrovizor. FOTO: Borut Cvetko, Mediaspeed/Gledališče Koper

»Umetnost naj bi bila artikulacija ali problematizacija sveta, ampak danes vztrajati pri tem konceptu ni smiselno, poudarjati pa moramo blagodejne lastnosti gledališča, da te pred nečim obvaruje, zapelje, vse to, kar lahko da človek človeku,« je prepričana Katja Pegan.

»Glede na to, da se letos veliko posvečamo predstavam za otroke in mlade, se bomo večernemu abonmajskemu občinstvu predstavili s tremi lastnimi produkcijami namesto običajnih štirih,« je povedala. Otvoritvena predstava bo Romeo in Julija Williama Shakespeara, pri kateri sodelujejo z banjaluškim gledališčem, nato bo na vrsti Družina Dennisa Kellyja in za njo nemška uspešnica, komedija Moriti čuječe Karstena Dusseja in Bernda Schmidta. Četrta predstava z repertoarja bo Bog masakra Yasmine Reza (Mestno gledališče ljubljansko). Ob teh bodo obiskovalci lahko izbrali še tri predstave med petimi: Antigona Dominika Smoleta (SNG Nova Gorica), Leviatan. Primer Vitomil Zupan (Anton Podbevšek Teater), Kaos Mike Myllyahoja (SNG Nova Gorica), Čudež Daniela Glattauerja (Narodni dom Maribor), Pesem ptic v drevesnih krošnjah Jake Smerkolja Simonetija (AGRFT in Prešernovo gledališče Kranj).

»V zraku je, da imamo težave s prihodnostjo, naši otroci imajo težave z družbo, v kateri odraščajo, in večina predstav to tematizira,« je pojasnila direktorica gledališča. Omenila je, da ne bodo dvignili cen abonmajev. S koprsko občino se dogovarjajo za dveurno brezplačno parkiranje za abonente v garažni hiši.

Na festivalu Retrovizor bo nastopil tudi Tadej Toš v prostem slogu. FOTO: Gledališče Koper

Ponudili bodo tudi otroška abon­maja, za katera je po besedah gledališke pedagoginje Vanje Korenč vse več zanimanja. Med predstavami bodo Peter in volk, Obuti maček, Repki 2, Brundagrrrrom, Lepo je biti Koprčan, Huda mravljica, premierno bodo prikazali tudi Ostržka (abonma Zlata ribica). Najmlajši obiskovalci si bodo lahko ogledali predstave Z Igorjem po svetu – Francija, Škratovo ime, Rdeča kapica, Mehurčki in Žabji kralj (abonma Mali oder). Katja Pegan je omenila, da nameravajo uprizoriti tudi maturitetni tekst Zaprta vrata Jean-Paula Sartra, ki bo namenjen le srednješolcem. Dijaški abonma in abonma Rastem, namenjen otrokom višjih razredov osnovne šole, bosta na voljo šele jeseni.

Poletje za mlade in otroke

Med 10. do 17. julijem bo potekal Festival uprizoritve, glasbe in akademij – Fuga, v preteklih treh letih znan kot PPF Mladi, pri katerem bodo sodelovale umetniške akademije iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Banjaluke in Londona. Festival bo vseboval tudi glasbeni del, delavnice in filmsko noč, ko bodo z Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici od polnoči vrteli študentske kratke filme. Med 22. in 30. avgustom se bo odvil otroški festival Pri svetilniku v avgustu, v okviru katerega bodo na zunanjem prizorišču na Martinčevem trgu oziroma v koprski gledališki dvorani izvedli izbor otroških predstav. »Že lani smo postavili festival v mednarodni okvir, ki smo ga zdaj še razširili tudi z animacijami in delavnicami,« je poudarila Vanja Korenč. Dogajanje bo odprla baletna pravljica Peter in volk, sklenila pa plesna predstava Ana Frank.