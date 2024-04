Revščina in strast, ljubezen in smrt

V nadaljevanju preberite:

V letu stote obletnice smrti Gia­coma Puccinija so v ljubljanski operni hiši uvrstili na repertoar in v poseben abonma tri skladateljeve opere: iz prejšnjih sezon Madamo Butterfly in Tosco, nocojšnja premiera La bohème, ki pri mnogih velja za Puccinijevo najboljše delo, pa je koprodukcija z gledališčem Opéra Grand Avignon.