Ocenjujemo: Saloma

Režiser, scenograf in avtor glasbene opreme Miloš Lolić na veliki oder Mestnega gledališča ljubljanskega Salomo (v prevodu Primoža Viteza) postavi kot dekadenten in dandijevski poklon avtorju dramske predloge. Oscar Wilde, mojster afektiranosti, paradoksa in estetskega pretiravanja, v Lolićevi uprizoritvi ni toliko avtor tragedije o usodni želji kot figure, okoli katere je mogoče zgraditi bleščeč gledališki svet. Saloma tako postane manj zgodba o poželenju, oblasti in kazni ter bolj razkošna vaja iz sloga, gledališke poze in užitka v pretiravanju. Uprizoritev je porogljiva, bleščeča, razvajena in prav nič patetična. Kot da bi se namesto v usodnost Wildovega sveta raje zazrla v njegovo površino in jo z užitkom razkazovala. Pri tem se nikoli zares ne pretvarja, da verjame v tragedijo, ki jo ...