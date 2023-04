Sanja Valentin potrebuje Marjano Deržaj

V nadaljevanju preberite:

Po februarski krstni uprizoritvi v Gledališču Koper, ko je odigrala naslovno vlogo v predstavi Lepa Vida režiserja Marjana Nećaka in dramaturginje Staše Prah, se bo dramska igralka Anja Drnovšek prelevila v Shirley Valentine oziroma njeno slovensko različico Sanjo Valentin. Premiera istoimenske glasbeno-plesne komedije bo v petek, 14. aprila. Kako so ustvarjalci doživeli nastanek predstave in kako bodo gledalce nagovorili s svojo interpretacijo te gledališke in filmske klasike iz 80. let prejšnjega stoletja - ter zakaj junakinja potrebuje Marjano Deržaj?