Skoraj deset milijonov za Dramo, prenove še ni, ministrica spreminja načrte

Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo investicijskega koncepta prenove SNG Drama Ljubljana. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, podpirajo prenovo v gabaritih obstoječe stavbe na Erjavčevi ulici, ki pa mora zagotavljati statično in potresno varnost ter sodobne in funkcionalne pogoje za delovanje nacionalnega gledališča. Pri pripravi spremenjenega koncepta želijo v čim večji meri uporabiti že izdelane strokovne podlage in dokumentacijo. Prenova SNG Drama Ljubljana se vleče že več desetletij. Prve zamisli segajo v devetdeseta leta, projekt pa je bil leta 2010 začasno ustavljen in po letu 2013 znova zagnan. Leta 2017 je na arhitekturnem natečaju zmagal biro Bevk Perović arhitekti, ki je predvidel prenovo zgodovinske stavbe in nadomestitev zastarelega prizidka z novim, sodobnim gledališkim ...