Kljub času, ki ga živimo, je veliko razlogov za smeh

Slovensko ljudsko gledališče Celje bo čez deset dni znova v znamenju smeha, hihitanja, pa tudi grenkih nasmehov, ki jih povzročita satira in ironija z obravnavo aktualnih družbenih vprašanj. Poleg osmih tekmovalnih predstav bo na festivalu tudi bogat brezplačen spremljevalni program. Podelili bodo še nagrado za izvirno slovensko komedijo, ki jo podeljujejo vsaki dve leti. Žlahtno komedijsko pero bo prejela Iva Štefanija Slosar.

Selektor 34. Dnevov komedije Nebojša Pop-Tasić si je ogledal 25 predstav, na festival je bilo sicer prijavljenih 17. V tekmovalni program je vključil tudi eno, ki ni bila prijavljena. Kot je povedal, si je predstave ogledal brez omejitev in vnaprejšnjih zahtev. »Živimo v času ideološkega puritanizma in konceptov, da mora biti predstava taka in taka. To me ni zanimalo. Predstava je dobra ali ni. To je glavni pogoj za mojo odločitev. Presenečen sem nad razsežnostjo tem in načinov, pristopov h komedijskemu. Gledal sem brutalen eksistencialni finski humor, pa klasično srbsko komedijo, ganljivo, mehko slovensko komedijo …«