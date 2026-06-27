Sindikata v celjskem teatru: Direktor je konflikten

Direktorju SLG Celje Mihi Golobu se mandat izteče prihodnje leto, po razpisu in opravljenem postopku pa so celjski mestni svetniki za novo direktorico izbrali Kim Komljanec. Golob je že dan po seji mestnega sveta poslal odprto pismo z več očitki županu Matiji Kovaču, a jih je ta vse zanikal. Zdaj sta se na odprto pismo odzvali tudi sindikalni enoti Sviz in Glosa v SLG Celje. Direktorju priznavata umetniško vizijo, a opozarjata, da je njegov odnos do zaposlenih nesprejemljiv, na kar so neuspešno opozarjali tudi svet zavoda. Ta je Miho Goloba, v nasprotju s strokovnim svetom, podprl.

Po mnenju sindikatov Golob novega mandata na čelu SLG Celje ni dobil zaradi težav, na katere so pristojne večkrat opozorili: »Gospod Golob je konfliktna oseba, kar lahko potrdijo tako zaposleni kot zunanji sodelavci. Pogosto komunicira v povišanem tonu, sogovornike pa diskreditira in ponižuje. Pogosto je nedosegljiv in neodziven, predvsem v kritičnih situacijah v času delovnega procesa, ko bi bilo njegovo posredovanje nujno.« Zapisali so, da »ne ločuje zasebnega in profesionalnega. Ko zaposleni predlagamo izboljšave ali poskušamo uveljaviti svojo zakonsko pravico, to jemlje kot 'osebni napad'. Njegov odnos je pogosto revanšističen, tako do zaposlenih kot do zunanjih sodelavcev.« Poudarili so, da v dialogu ni konstruktiven: »Kadar do njega pristopimo s težavami, je njegov najpogostejši odziv: 'To ni moj problem.' Kadar med procesom nastajanja predstave naletimo na težavo in jo želimo rešiti skupaj z njim, se odzove z besedami: 'Prav, potem pa te predstave ne bo.' S tem odgovornost preloži na zaposlene.« Kot so še opisali v pismu, se direktor »pogosto poslužuje tehnike mračenja (ang. gaslighting), s čimer popolnoma razvrednoti in negira naše dojemanje situacije. Na skupnih sestankih je zaposlenim grozil s sodiščem. Zaradi strahu pred njegovimi nepredvidljivimi reakcijami se je ustvarilo vzdušje nelagodja, umikanja in samocenzure.«

Miha Golob vse očitke zanika: »To samo potrjuje moje navedbe, da se ni odločalo o strokovnih stvareh, ampak na podlagi insinuacij in klevet.