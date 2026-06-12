Celjski teater po Cankarju posveča novo sezono klasiki

Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje, ki je v iztekajoči se sezoni uprizarjalo zgolj in samo Cankarja, se bo v prihodnji sezoni posvetilo klasiki. Klasiko razumejo v najširšem pomenu besede; kot arhetipe, mite, zgodbe, ki nas spremljajo skozi stoletja, prestajajo preizkus časa in ostajajo aktualni tudi danes.

»Sprašujemo se, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, zaradi katerih stvari se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem gledajo generacije, ga proučujejo, se identificirajo z njim … V klasiki odmevajo neki arhetipi, umetnost pa v teh napetostih išče in vzbuja katarzo. Treba je poudariti, da namen umetnosti ni razbremenitev, pomiritev, ampak predvsem uvid in premik naprej,« je poudaril direktor SLG Celje Miha Golob. Dodal je, da se nova sezona naslanja tudi na iztekajočo se. »Pred uprizoritvijo Hlapcev sem govoril, da je umetnost kot analiza, kaj se dogaja, zdaj pa se bojim, da je izbor za prihodnjo sezono napoved časov, ki prihajajo.«