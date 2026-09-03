Gledališka sezona 2026/27: Velike zgodbe in nemirni svet

Čeprav kultura poleti ni spala, bo septembra dobila nov zagon. Tudi gledališča po Sloveniji, ki so si v tem času privoščila zaslužen oddih, so zakorakala v novo sezono in bodo z izjemo Anton Podbevšek Teatra iz Novega mesta, v katerem čas teče drugače, kmalu postavila na oder prve letošnje premiere. V teh dneh jih je še nekaj napovedalo, kaj pripravljajo v sezoni 2026/27, repertoarje vseh večjih državnih in mestnih gledališč smo – večinoma v njihovih besedah – zbrali na enem mestu. SNG Drama Maribor »V SNG Maribor pripravljamo dvanajst premier – šest dramskih, štiri operne in dve baletni; med temi sta dve krstni uprizoritvi. Drama gradi sezono na različnih poetikah in sodobnem branju človeka v času družbene, intimne in identitetne nestabilnosti; posebej izpostavljamo novo slovensko ...