Gledališka sezona 2026/27: Velike zgodbe in nemirni svet

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    Nina Gostiša
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    Čeprav kultura poleti ni spala, bo septembra dobila nov zagon. Tudi gledališča po Sloveniji, ki so si v tem času privoščila zaslužen oddih, so zakorakala v novo sezono in bodo z izjemo Anton Podbevšek Teatra iz Novega mesta, v katerem čas teče drugače, kmalu postavila na oder prve letošnje premiere. V teh dneh jih je še nekaj napovedalo, kaj pripravljajo v sezoni 2026/27, repertoarje vseh večjih državnih in mestnih gledališč smo – večinoma v njihovih besedah – zbrali na enem mestu. SNG Drama Maribor »V SNG Maribor pripravljamo dvanajst premier – šest dramskih, štiri operne in dve baletni; med temi sta dve krstni uprizoritvi. Drama gradi sezono na različnih poetikah in sodobnem branju človeka v času družbene, intimne in identitetne nestabilnosti; posebej izpostavljamo novo slovensko ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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