Smeh je res pol zdravja

V tednih, ko se zdi, da svet izgublja nadzor nad nenadno širitvijo slabo poznanega virusa, se družbe polaščata kolektivni strah in panika. V trgovinah zmanjkuje zalog zaščitnih mask, sredstev za razkuževanje in živil z daljšim rokom uporabe.Medtem ko ponekod ukinjajo večje prireditve, se nihče še ni obregnil ob obisk gledaliških predstav . Privoščite si kakšno dobro komedijo – smeh ima namreč več dobrodejnih fizičnih, psihičnih in čustvenih učinkov, ki vam bodo pomagali kljubovati tako stresu kot sezonskim obolenjem.Smeh naj bi namreč v našem organizmu spodbujal rast števila protiteles in ga s tem ščitil pred prehladi in drugimi obolenji. Dober je tudi za prekrvitev in mišice, zlasti obrazne in tiste v trebušnem predelu, obenem pa z njim kurite kalorije.Ob smehu se sproščajo hormoni sreče, ki izboljšajo počutje in razpoloženje. Tudi humoren pristop k težavam in zagatam vam bo olajšal vsakodnevne skrbi in razvil pozitivnejši pogled na svet. Po tem, ko se nasmejete, naj bi namreč fizična sproščenost trajala še vsaj 45 minut.Smeh je tudi nalezljiv in se kaj hitro s posameznika razširi na skupino. Že 30 minut ogleda komedije naj bi znižalo raven stresnih hormonov. Ta žlahtni žanr nam nastavlja ogledalo, nas klofuta in smeši. Pod drobnogled postavlja naše slabosti in napake, smeji se tistemu, nad čimer se posameznik v resničnem življenju razjoka.