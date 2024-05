SNG Drama Ljubljana napovedala prvo sezono na nadomestni lokaciji

V ljubljanski Drami, kakršne smo vajeni, v teh dneh igrajo zadnje predstave in se pripravljajo na selitev v prostore L56 na Litostrojski 56, kjer bodo delovali do zaključka celovite prenove historične stavbe, predvidenega za konec leta 2026. Predstavili so repertoar prihajajoče sezone na Velikem odru, pri čemer poudarjajo, da »Drama bo Drama, naslov bo pa drug«.

Sezona 2024/25 bo drugačna od vseh do zdaj, saj bo Drama prvič v zgodovini delovala na začasni lokaciji, je v uvodnem nagovoru povedala njena ravnateljica Vesna Jurca Tadel. V L56 se bodo preselili vsi zaposleni, da bodo lahko še naprej igrali program Velikega odra in Male Drame, bosta zgrajeni dve namenski dvorani. Ravnateljica je napovedala še eno zgodovinsko novost: prvo koprodukcijo Drame s SNG Opera in balet Ljubljana. Brechtovo Opero za tri groše v režiji Mateje Koležnik bodo v okviru programa Velikega odra izvedli na odru te Dramine »sestrske matične hiše«.

Vesna Jurca Tadel je pohvalila povečan obisk Drame v iztekajoči se sezoni. FOTO: Blaž Samec

Osem vznemirljivih uprizoritev

Preden so uprizoritve prihodnje sezone podrobneje predstavili člani igralskega ansambla v sodelovanju z režiserjem Luko Marcenom – pospremili so jo z glasbenimi točkami iz predstav iztekajoče se sezone Cyrano de Bergerac, Jutranja zvezda in Kar hočete ter videonavodili za dostop do L56 –, je Vesna Jurca Tadel izrazila zadovoljstvo zaradi znatno povečanega obiska Drame v zadnjih mesecih.

»Naš program je aktualen v tem, da nudi skrben izbor besedil, ki nam lahko danes spregovorijo, ki nas vznemirijo, se nas tako ali drugače dotaknejo, v nas sprožijo vprašanja,« je poudarila ter na kratko orisala repertoar 2024/25.

Igralski ansambel je predstavitev repertoarja pospremil z glasbenimi vložki. FOTO: Blaž Samec

Po njenih besedah so izbrali vznemirljive predstave ter režiserje, ki bodo iz njih znali izbrskati bistvo. »V Dramo se z Otroki sonca Maksima Gorkega po nekaj letih vrača Paolo Magelli, ki z izostreno odrsko govorico gotovo izbeza gledalce iz območja udobja, Ivana Djilas, ki je pravkar v Novi Gorici režirala uspešnico Mnogo hrupa za nič, bo poskrbela za duhovito interpretacijo priljubljene sodobne bulvarke Hrup za odrom, znamenite Cankarjeve komedije o prevrtljivosti politike Za narodov blagor se bo lotil Vito Taufer, ki je nazadnje v Drami režiral uspešnico Razbiti vrč, omenjeno Brechtovo Opero za tri groše bo režirala Mateja Koležnik, ki se vrača k nam z evropskih odrov, ovenčana z mednarodnimi nagradami, po več kot desetih letih, ostro sodobno dramo Zdravnica bo režiral Martin Kušej, ki je po zadnji režiji v Drami pred skoraj dvajsetimi leti deloval kot direktor Residenztheatra v Münchnu, pravkar pa končuje mandat kot umetniški vodja Burgtheatra na Dunaju.

V Mali Drami se bo duhovite igre Georgesa Pereca o tem, kako dobiti povišico, lotila Anđelka Nikolić, ki bo prvič sodelovala z Dramo, udarno in več kot aktualno novo igro o evtanaziji Ferdinanda von Schiracha Bog bo režiral Peter Petkovšek, ki se je v prejšnji sezoni v Mali Drami predstavil s subtilno postavitvijo Gospe Dalloway, klasika Tennesseeja Williamsa Tramvaj Poželenje bo sveže zaživela v interpretaciji Nine Šorak, ki je lani v Mali Drami režirala uspešnico Otroci in je pravkar dobila dve nagradi na festivalu na Reki.«