Sodobna umetnost vedno strmi v oči sveta

Včeraj se je končala druga izvedba tridnevnega festivala Trigger, ki je namenjen tujim selektorjem gledališč in festivalov. Na enem mestu so si lahko ogledali izbor sodobne neodvisne uprizoritvene produkcije v Sloveniji.Letos so videli predstave in performanse Opijske ladje Neje Tomšič​, De Facto (pojdi s seboj) Leje Jurišić in Milka Lazarja, Golo življenje Olje Grubič, Drugič Simone Semenič​, Heroj 2.0 – predstava vseh predstav Vita Weisa in Uroša Kaurina​, Orgija Urške Brodar, Jureta Novaka in Katarine Stegnar​, Prva altruistična predstava Marka Bulca, Gejm Žige Divjaka​, Ich kann nicht anders Betona LTD. in ...