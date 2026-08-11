Ministrstvo proti zavodu, občini in stroka ogorčene

Letos ustanovljeni Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti bo najbrž kmalu ostal brez ene soustanoviteljice – države. Ministrstvo za kulturo bo namreč vladi predlagalo, da iz zavoda, za katerega bi letos moralo zagotoviti 560.000 evrov, izstopi. Soustanoviteljici mestni občini Celje in Nova Gorica sta bili o predlogu seznanjeni nekaj minut pred današnjo novinarsko konferenco. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so se za predlagani izstop odločili, ker je bila tripartitna pogodba o ustanovitvi neizvršljiva, na kar so strokovne službe ministrstva opozarjale še v času ministrice Aste Vrečko. Ignacija Fridl Jarc je opozorila še na sistemizacijo del, ki da predvideva 19 delovnih mest, od katerih naj bi jih bilo 16 »tehnične in vodstvene ...