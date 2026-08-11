Ministrstvo proti zavodu, občini in stroka ogorčene

Ministrstvo je sporočilo, da nobena od ustanoviteljic ni izpolnila svojih finančnih obveznosti, kar ne drži.
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Sodobni plesalci so leta 2011 dobili Center sodobnih plesnih umetnosti, ki pa ga je po menjavi vlade leta 2012 vlada Janeza Janše ukinila. Zdaj se zgodba ponavlja, le da pod drugo ministrico. Ministrica Ignacija Fridl Jarc (na fotografiji) je sicer napovedala 2,2 milijona evrov za ples v prihodnjem letu. Ne le za sodobni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Letos ustanovljeni Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti bo najbrž kmalu ostal brez ene soustanoviteljice – države. Ministrstvo za kulturo bo namreč vladi predlagalo, da iz zavoda, za katerega bi letos moralo zagotoviti 560.000 evrov, izstopi. Soustanoviteljici mestni občini Celje in Nova Gorica sta bili o predlogu seznanjeni nekaj minut pred današnjo novinarsko konferenco.
Ministrica Ignacija Fridl Jarc je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so se za predlagani izstop odločili, ker je bila tripartitna pogodba o ustanovitvi neizvršljiva, na kar so strokovne službe ministrstva opozarjale še v času ministrice Aste Vrečko.
Ignacija Fridl Jarc je opozorila še na sistemizacijo del, ki da predvideva 19 delovnih mest, od katerih naj bi jih bilo 16 »tehnične in vodstvene ...
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