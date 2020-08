Specifična sezona v specifičnih časih

»Program v gledališču se načrtuje kakšno leto vnaprej, tokrat je bilo zaradi epidemije veliko sprememb, včasih je bilo načrtovanje podobno vedeževanju. Kljub temu nam je uspelo pripraviti programsko shemo, ki je prilagojena nenavadnim razmeram, ob tem bomo še poravnali dolg do abonentov,« je včeraj ob predstavitvi nove sezone dejala direktorica SNG Nova Gorica Maja ­Jerman Bratec.Medtem ko so zaradi podaljšanja sezone junija izvedli še eno načrtovano premiero, je za izvedbo dela Evropa, mati mila zmanjkalo časa, zato bodo s to predstavo začeli sezono 2020/21. Gre za avtorski projekt v koprodukciji z zavodom Delak, prvič bo ...