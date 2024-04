Spletni gledališki festival prinaša brezmejno odrsko izkušnjo

Spletna platforma The Third ­Stage bo v času festivala v živo prenašala predstave, sledila­ bo možnost ogleda prek videa na zahtevo (VOD). Festival je včeraj­ odprla uspešna predstava Nejca­ Gazvode Jazz (MGL), v kateri­ nastopata Ajda Smrekar in ­Sebastian Cavazza.

Skupno si bomo lahko z domačega naslanjača v živo ogledali štiri predstave slovenskih gledališč. Slovensko mladinsko gledališče bo sodelovalo s predstavo 6, SNG Nova Gorica pa z dvema produkcijama: jerebika, štrudelj, ples pa še kaj ter Jakiš in Pupče. Organizatorji med predstavami iz tujine izpostavljajo Malega princa v izvedbi poljskega gledališča Aleksandra Fredra. »Srečanje različnih telesnih principov: plesalca in igralca, ki na različne načine pristopata k raziskovanju intime, voajerizma in ekshibicionizma, lahko pričakujete v plesni predstavi Walk on the wild side oziroma Hoja po divji strani zagrebškega gledališča De facto. V izvedbi bolgarskega satiričnega gledališča Aleka Konstantinova, znanega tudi kot Satirata, sta na festivalu kar dve predstavi. Zasnežena, komedija in drama srečanja dveh akterjev, ujetih v snežnem metežu, in Zataknjena zvezda, ki preizprašuje sebičnost kot del človeške narave,« so zapisali organizatorji.

Predstava Maxi Blaha Emilie Flöge, Ljubljena muza bo na ogled danes ob 16. uri. FOTO: Peter Rigaud

Pred začetkom festivala smo se pogovarjali z Anelo Šabanagić, soustanoviteljico OpenStagea. »Naš program je zelo raznolik, kar je eden izmed razlogov, da so si prve predstave ogledali uporabniki z različnih koncev Evrope, dosegli smo tudi nekatere gledališke navdušence na drugih celinah. Zaradi dodatnega zanimanja in želje gledalcev, ki bi si radi predstave ogledali zunaj uradnih terminov, smo se s partnerskimi gledališči odločili za podaljšanje festivala v obliki videa na zahtevo (VOD). Tako bomo omogočili, da bo lahko še več ljubiteljev gledališča uživalo v izboru evropskega gledališkega ustvarjanja. Po koncu festivala bomo povratne informacije gledalcev in znanje uporabili za prilagoditev in nadaljnji razvoj tega povezovalnega evropskega projekta.«

Festival OpenStage, ki se je začel včeraj, bo trajal do ponedeljka, nato bodo festivalske vsebine na voljo še teden dni, do 28. aprila. Obiskovalci si bomo lahko ogledali kar 19 predstav 17 gledališč iz 11 držav. Pohvalno je, da platforma preizkuša modul za ogled predstav s prevodi v 24 jezikov, tudi v slovenščino. Celoten spored predstav je dostopen na njihovi spletni strani.