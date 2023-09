Spremembe in sledenje poslanstvu gledališča

Direktorica in umetniška vodja Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) Barbara Hieng Samobor je v četrtek zbranim novinarjem ob podpori falange režiserjev predstavila prihajajočo sezono, imenovano Spremembe.

Uvodoma je razkrila veselo novico, da so se po koroni gledalci množično vrnili v gledališče, prihajajo tudi novi. V novo sezono stopajo z upanjem, da bo vsebinsko vsaj tako tehtna kot prejšnja in da igralcev ne bodo tako pestile zdravstvene težave, kot so jih lani. Vsebinsko je prihajajoči repertoar aktualen, na nekaterih postavkah celo aktivističen, na drugih večinsko humoren.

»Sanjalo se nam ni, da bomo znotraj svojega veka v Evropi imeli pet vojn. Sanjalo se nam ni, da bomo opozorila znanstvenikov o podnebnih spremembah tako hitro doživeli,« je povedala Barbara Heing Samobor. »Ko sem bila šolarka, smo se učili, da je bila grožnja z jedrskimi spopadi ena od tem in oblakov, ki so viseli nad avtorji, ki so pisali eksistencialistične in absurdistične igre. Da je bil velik del umetnosti iz druge polovice 20. stoletja povezan s tem, in zdaj možje spet klepetajo o uporabi jedrskega orožja. Kot majhna sem se učila, da so kasetne bombe za vse večne čase prepovedane, zdaj pa redno beremo poročila, koliko škode so naredile.«

Kljub temu je izrazila upanje, da smo se iz zgodovine kaj naučili, da je znanost kos izzivom in da bodo velike korporacije ustavile uničevanje sveta in bomo dosegli uravnoteženost nepravičnega sveta. V teh razmerah čutita direktorica in njena ekipa dolžnost, da obravnavata te pereče teme, čemur bo sledil letošnji program, na katerem je dvanajst premiernih uprizoritev, od tega šest krstnih in prvih. Dve prihajata v koprodukciji: Pohorski bataljon v režiji Jerneja Lorencija v sodelovanju z Mestnim gledališčem Ptuj, Bodočnost v režiji Žige Divjaka pa v koprodukciji z Beograjskim dramskim gledališčem, v okviru katere se bo šest igralcev MGL in šest igralcev iz Beograda v dvotedenskih intervalih menjavalo med prestolnicama.

Veliki oder

Prihodnji petek bo na velikem odru premiera Ionescove komedije absurda Plešasta pevka v režiji Diega de Bree, ki je predstavo pripravil pod vtisom aktualne situacije na svetu. V prvi polovici oktobra si bomo lahko premierno ogledali črno komedijo Zahodni privez pod režijsko taktirko Janusza Kice. ­Prevod štiri desetletja starega Koltèsovega teksta, ki ga označujejo za vizionarskega, je podpisal Aleš Berger. Konec meseca bomo na velikem odru spremljali psihološki triler Rrose Sélavy Razpoka v režiji Jana Krmelja. Zgodba pripoveduje o paru okoljskih aktivistov, njunem poskusu, da bi spremenila svet, in nepojasnjeni smrti. Premiera omenjene predstave Pohorski bataljon bo 26. septembra na Ptuju, v MGL pa 8. januarja, na obletnico poboja borcev Pohorskega bataljona. Premiera predstave Bodočnost, ki nastaja v sodelovanju Žige Divjaka z Gregorjem Zorcem, navdih je bil roman Ministrstvo za prihodnost Kima Stanleyja Robinsona, bo v Beogradu 15. decembra, v MGL pa 2. februarja. Konec marca bo na velikem odru še zadnja premiera sezone, Shakespearova komedija Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja.

Mala scena

A abonmaju male scene bodo letos dve komediji, drama in kriminalna drama. Komedija Sosedje v režiji Tijane Zinajić bo preslikala na oder nekoč odmevno filmsko komedijo, ki jo je na gledališke deske prestavil Ralf Westhoff, v slovenščino jo je prevedla Anja Naglič. Komedija Arzenik in stare čipke Josepha Kesselringa o družini Brewster prihaja v režiji Nine Ramšak Marković, premiera bo 27. oktobra.

Med korono je direktorica Barbara Hieng Samobor spodbudila igralce, da so se lotili avtorskih projektov. Po štirih moških uprizoritvah je na vrsti projekt igralke Karin Komljanec Meduza. Starogrški mit je preslikala v današnji čas, premiera bo 16. novembra. Zaprta vrata Paula Sartra bodo primerno uprizorjena 11. januarja. Slovita enodejanka prihaja v novem prevodu Eve Mahkovic in pod režijsko taktirko Jaše Kocelija. Režiser Alen Jelen bo 29. marca uprizoril dramo oziroma psihološki triler Zločin na kozjem otoku Uga Bettija, zadnja premiera bo 25. aprila, ko bo režiserka Nina Šorak uprizorila dramo Teci, Maša, teci Dragice Potočnjak.

To sezono ne bo manjkal niti tradicionalni koncert igralcev MGL in študentov AGRFT v Kinu Šiška. Prihajajoče glasbeno druženje bo že dvanajsto zapored.