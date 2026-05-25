V novomeškem APT dajejo glas Srebrenici

Za skoraj polletni projekt Izgubljanje človeškosti so se v Anton Podbevšek Teatru obrnili tudi na haaško sodišče; premiera nocoj v Novem mestu.
Galerija
Za raziskavo se je avtorska ekipa predstave obrnila tudi na haaško sodišče in posredovalo ji je nekatere pomembne dokumente. FOTO: Barbara Čeferin
»Srebreniški genocid je bil pošast, kakršne v življenju še nisem videla,« je lani za Sobotno prilogo dejala posebna poročevalka OZN za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese in dodala, da so solidarnost z žrtvami trenutnega genocida v Gazi med prvimi izrazile prav matere Srebrenice. V novomeškem Anton Podbevšek Teatru je na podlagi tekstov različnih avtorjev nastala predstava Izgubljanje človeškosti, ki raziskuje načine zagrešitve tega zločina zločinov, kot tudi njegovega prikrivanja.
Še natančneje: »Temi raziskave sta poskus uvida v mikrotehniko in izvedbo zločina ter način, na katerega je bil zločin razkrit in prikrit po storitvi. Ker se zločini takšnih razsežnosti pogosto relativizirajo, je v tej raziskavi obravnavan kot celovit in kompleksen pojav, ki presega zgolj pravno ...
Komentarji