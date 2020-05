Število premier je vprašanje za vedeževalko

Ob koncertni produkciji je zaradi­ – sicer pravkar formalno­ preklicane – epidemije največ neznank o usodi prihodnje gledališke sezone. Priprave sicer potekajo, vendar je še vedno veliko negotovosti. »Varnostni protokol za vaje in prireditve je trenutno najbolj pričakovan in zaželen dokument, saj nas bo z bralnih vaj na skypu in zoomu prestavil na oder, kamor spadamo,« je poudarila direktorica Gledališča ­Koper Katja Pegan.Zadnja premiera pred občinstvom, ki je bila uprizorjena tik pred razglasitvijo epidemije, je bil glasbeno-scenski projekt Threnos v zasnovi in režiji Karmine Šilec, delo so pred kratkim prek spleta ...