Stik s tradicijo in nove zvočne rešitve

»Opera se lahko močno zasidra tudi v današnji kulturi, seveda pa je za to treba naročati in uprizarjati nova dela ter iskati nove načine, kako jo preobraziti.« Tako skladateljica Nina Šenk, avtorica glasbe za novo slovensko opero Marpurgi, ki bo v sodelovanju z Igorjem Pisonom, režiserjem, libretistom in avtorjem dramatizacije romana Zlate Vokač Medic, premierno uprizorjena nocoj v veliki dvorani SNG Maribor.Krstne izvedbe novih oper so redkost povsod po svetu, pri nas pa so že prava rariteta, zato bo to nedvomno eden osrednjih dogodkov ob stoletnici mariborske operne hiše, ki je leta 1920 izvedla produkcijo vodvilske operete ...