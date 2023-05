Svetovna premiera predstave gledališča La Fura dels Baus v Ljubljani

La Fura dels Baus je španska gledališka skupina, ustanovljena leta 1979 v Barceloni, ki je znana po svojem uličnem gledališču, uporabi nenavadnih prizorišč ter brisanju meja med občinstvom in igralstvom. Sprva so delovali na ulici kot gverilsko gledališče, unikatna znanja, ki so jih pridobili na ta način, pa so pozneje uporabili pri snovanju lastnih predstav. Glavna značilnost barcelonskega gledališča je v pristopu, ki spodbuja vključevanje publike in prilagaja oder arhitekturnim značilnostim posameznega prizorišča. Ustvarjajo sodobne predstave, ki občinstvo spodbujajo z uporabo vizualnih elementov, ustvarili pa so tudi svoj unikatni jezik, slog in estetiko.

Leta 2017 so na Kongresnem trgu navdušili z veličastno scensko kantato Carmina Burana, leto kasneje pa so z enim izmed ustanovnih članov in umetniških direktorjev Carlusom Padrisso na isti lokaciji priredili svetovno premiero predstave Sfera mundi – Potovanje okrog sveta.

FOTO: Festival Ljubljana

Tokrat bo v okviru 71. Ljubljana Festivala skupina s svojim imerzivnim, fizičnim, resničnim in virtualnim gledališčem ponudila izkušnjo, ki bo pokazala, kako premagati strah. 26. in 27. junija bodo ob 21. uri v Poletnem gledališču Križank premierno izvedli predstavo Biti ali ne biti, kombinacijo interaktivnega gledališča in avdiovizualnih vsebin, ki raziskuje občutke strahu in nelagodja današnjih ljudi. Scenografija je digitalna, občinstvo pa je v središču dogajanja, obdano z igralci, ki z njim soustvarjajo predstavo. Tako člani občinstva postanejo protagonisti izkušnje in skupaj z igralci ustvarjajo nadrealistični učinek.

Dva dni pozneje, 29. in 30. junija, bo zasedba s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija predstavila svojo različico Simfonije št. 6, »Pastoralne« L. van Beethovna. Padrissa je simfonijo preoblikoval pod naslovom Pastorala za planet in jo prepletel s skladbami drugih skladateljev. Projekt je poglobljena meditacija o odnosu med naravo in ljudmi, ki raziskuje možnost življenja brez pretirane potrošnje, nastal pa je z ilustracijami in scenografijo Mihaela Milunovića ter ustvarjalnostjo multimedijskega umetniškega studia Eyesberg.

Vstopnice za vse prireditve so že na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, bencinskih servisih in prodajnih mestih Eventim Si.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana