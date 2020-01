Teden slovenske drame: Od odgovornosti do neodgovornosti posameznika

Tutošomato je predstava SNG Nova Gorica in Gledališča Koper. Foto Peter Uhan

Tekmovalni program

1. Simona Semenič: to jabolko, zlato, režija Primož Ekart

2. Neda R. Bric: Dr. Prešeren, režija Neda R. Bric

3. Dane Zajc: Grmače, režija Nina Rajić Kranjac

4. Avtorski projekt Pogovori­ o ljubezni, režija Jernej Lorenci

5. Slavoj Žižek: Antigona, režija Angela Richter

6. Andrej Rozman - Roza: Baal, režija Vito Taufer

7. Katarina Morano, Žiga Divjak: Sedem dni, režija Žiga Divjak

Temeljna vprašanja človekovega bivanja

To jabolko, zlato je predstava zavoda Imaginarni s koproducenti.

Foto Matej Povše

Spremljevalni program

1. Nejc Gazvoda: Mostovi in bogovi, režija Aleksandar Popovski

2. Varja Hrvatin: Vse se je začelo z golažem iz zajčkov, režija Eva Kokalj

3. Po motivih Marka Breclja in Marka Mlačnika: Biokozmizem:Izreka, režija Dragan Živadinov

4. Iztok Mlakar: Tutošomato, režija Vito Taufer

5. Vinko Möderndorfer: Lep dan za umret, režiser Vinko Möderndorfer

Jubilejni 50. teden slovenske ­drame (TSD) se bo tradicionalno ­začel na svetovni dan gledališča 27. marca. Selektor TSD, pisatelj in režiser Marko Sosič, je izbral sedem predstav za tekmovalni in pet za spremljevalni program.V Prešernovem gledališču Kranj bo letos še posebej slavnostno, priprave na jubilejni festival so v polnem teku. Kot običajno se bo Teden slovenske drame začel na svetovni dan gledališča 27. marca, trajal pa naj bi do 5. aprila.Marko Sosič je o izboru predstav povedal, da si je v drugem, sklepnem letu svojega mandata za jubilejno izvedbo festivala ogledal 48 predstav, od katerih je bilo uradno prijavljenih 28. V živo si je ogledal 43 predstav, pet pa na video­posnetku, med slednjimi so bile tri iz tujine. Vodstvo Prešernovega gledališča se je namreč odločilo, da bodo v 50. izvedbi festivala tudi predstave, ki so nastale v tujini po slovenski dramski predlogi.»Predstave, ki sem si jih ogledal, so bile premierno uprizorjene lani v produkciji tako institucionalnih kot drugih gledaliških hiš in ustanov. Izbor sem zasnoval predvsem med izrazito dramskimi teksti, pri ogledu pa se nisem odrekel predstavam, ki razvijajo svoj jezik v različnih inačicah dramskih, postdramskih, performativnih in drugih poetik, s katerimi nakazujejo nova iskanja v sodobni gledališki govorici. Izbiral sem tudi med predstavami z izrazitim režijskim branjem v povezavi z uprizoritveno poetiko in estetsko inovativnostjo. Osnovni kriterij je bila vsebinska in estetska celovitost ter slojevitost izvedbe posameznih predstav, ne nazadnje pa tudi vse, s čimer se je posamezna predstava dotaknila moje estetske, družbene, socialne in civilne zavesti.«Predstave, ki jih je uvrstil v tekmovalni in spremljevalni program, so s tematskega in estetskega gledišča različne, povezujejo pa jih teme, ki se dotikajo temeljnih vprašanj človekovega bivanja. Od preizpraševanja krivde do odgovornosti oziroma neodgovornosti posameznika do sočloveka in družbe, odgovornosti družbe do posameznika, razpada družine kot prispodobe razpada naroda, nesmisla izdajstev in maščevanj. Precej je vprašanj o ljubezni in erosu, ženskih vprašanj pa tudi o neizrekljivi samoti in samotnosti, iskanju lastnega obraza, človekovem cinizmu ter mnogoterih eksistenčnih in eksistencialnih vprašanj, ki jih človeku postavlja sodobni družbeni ustroj, ki mu prepogosto izniči dostojanstvo in pred katerim je človek skoraj vselej nemočen, pravi Sosič.Ugotavlja tudi, da slovensko gledališče ostaja na visoki estetski ravni, v njem si tudi igralci, avtorji in režiserji mlajše generacije suvereno utirajo pot. Dodal je željo, da bi vodstva gledališč, ki bodo sodelovala na festivalu, naredila vse, da bodo predstave tako v tekmovalnem kot spremljevalnem programu odigrane v Kranju, kjer ima festival domicil, v Prešernovem gledališču in na lokacijah, o katerih se bo organizator dogovoril z gledališkimi ­hišami ali skupinami.