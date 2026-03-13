Hollywoodski zvezdnik udaril mimo, umetniki so ga postavili na realna tla

V zadnjih dneh je Timothée Chalamet s svojo pripombo o preživetosti opere in baleta sprožil verigo odzivov od Seattla do Ljubljane. Članek razkriva, kako so umetniki in institucije z argumenti, statistiko in kančkom ironije odgovorili nanjo, ponuja odzive in podatke iz slovenskih operno-baletnih hiš ter odpira vprašanje prihodnosti (žive) umetnosti in njenega razmerja do filmske industrije. »Naša naloga kot umetnikov je, da dialog [med umetnostjo in občinstvom] ohranjamo živ,« pravi dirigentka Živa Ploj Peršuh.