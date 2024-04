Trajnostnega razvoja se ni treba bati

V nadaljevanju preberite:

Okoljska kriza je – naj temu verjamemo ali ne – pred vrati. Tega se zaveda tudi britanski gledališki sektor, v katerem delujeta Lisa Burger in Paddy Dillon (Renew Culture), ki stojita za iniciativo zelena knjiga gledališča (Theatre Green Book, TGB). Ta v treh zbornikih natančno določa­ standarde in postopke trajnostne produkcije, ki jim danes sledijo gledališča, kot so Kraljeva operna hiša, Kraljeva Shakespearova družba in Škotsko narodno gledališče.