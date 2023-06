Tristo let prepada med idealizmom in stvarnostjo

V nadaljevanju preberite:

V Cankarjevem domu bo nocoj uprizorjen klasični balet skladatelja Lud­wiga Minkusa ter libretista in koreografa Mariusa Petipaja Don Kihot v izvedbi Narodne opere in baleta iz Sofije. Kot je poudarila primabalerina in umetniška vodja Marta Petkova, je balet v dveh dejanjih po romanu Don Kihot iz Manče Miguela de Cervantesa zaznamoval življenje in umet­niško pot številnih plesalcev ter koreografov.