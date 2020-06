Umetnost, ekologija in družbene spremembe

V Stari elektrarni je bil desetega junija premierno uprizorjen Triptih:::, del mednarodnega projekta ACT – Art, Climate, Transition, ki sodobno umetnost povezuje s tematikami ekologije in družbenih sprememb. V okviru Triptiha::: so nastala tri dela – predstavi Za narodovo zdravje ter TRANS-Plant in avdiovizualna instalacija Arhiv samozadostnosti. Najbolj neposredno v območju tematik, ki jih zastavlja projekt ACT, ostaja Arhiv samozadostnosti, ki je delo Ivane Vogrinc Vidali in Tery Žeželj. Občinstvo je povabljeno v zatemnjen prostor, ki z neravnimi tlemi in nizkimi stropovi vzbuja vtis podzemne jame, kjer z UV-lučko na ...