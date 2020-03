Umrl igralec Peter Musevski

Direktorica Prešernovega gledališča Kranj je danes potrdila novico, da je umrl član kranjskega gledališča Peter Musevski.



Kmalu po končanem študiju na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo se je junija 1965 rv Ljubljani rojeni igralec zaposlil v PDG Nova Gorica, današnjem SNG Nova Gorica, kjer je bil od 1995 do 2003, od leta 2003 je nadaljeval svoje gledališko ustvarjanje v Prešernovem gledališču v Kranju.



Na slovenskem gledališkem portalu SiGledal je v njegovem življenjpisu zapisano, da je že v obdobju, ko je bil član dramskega ansambla v Novi Gorici, opozarjal nase z realistično igro, z minimalističnimi izraznimi sredstvi in izredno subtilnim iskanjem razlogov za nehanja in dejanja »malih«, »obrobnih« ljudi.



Svoj način igre je izkristaliziral v obdobju v Kranju, kjer je prejel nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije za vlogo Ojdipa v Sofoklovem Kralju Ojdipu in vlogo Chanchea v Gospodu Chanceu Jerzya Kosinskega, nagrado Sklada Staneta Severja za vlogo Točaja/Hudiča v Strniševih Žabah, Richarda v predstavi Podeželje in Martina in Miklavža v Flisarjevem Akvariju. Za vrhunske umetniške presežke je leta 2009 prejel Nagrado Prešernovega sklada.



Javnosti ostajajo v spominu tudi njegove filmske vloge v več filmih Damjana Kozoleta (Nočno življenje, Slovenka, Za vedno, Delo osvobaja in Rezervni deli). Nastopil je tudi v Cvitkovičevem filmu Kruh in mleko, Šterkovem Uglaševanju in filmu Moji, tvoji, najini Siene Krušič. Za vlogo v filmu Delo osvobaja je leta 2005 na 11. sarajevskem filmskem festivalu prejel nagrado srce Sarajeva za najboljšega igralca.



V tej sezoni je v PG Kranj nastopal v vlogah Lauterbacha v Terorju Ferdinanda von Schiracha, Henieka v Našem razreduTadeusza Słobodzianeka, Frana/Raka krojača v Kdo je napravil Vidku srajčico Borisa A. Novaka, v več vlogah dela Ob zori, priredbi izbranih besedil Ivana Cankarja, in mizarja Engstranda v Strahovih Henrika Ibsena.



Njegova zadnja filmska vloga je bila v političnem trilerju režiserja in scenarista Andreja Košaka Vsi proti vsem, ki je v kinematografe prišel letos januarja.