Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

Umrl je Darko Čuden, profesor nemškega jezika, prevajalec, režiser in dolgoletni član Gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice. Star je bil 65 let. Čuden je bil od leta 1991 zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je deloval kot profesor modernega nemškega jezika. Njegova raziskovalna področja so obsegala med drugim oblikoslovje, besedoslovje, skladnjo, pomenoslovje in kontrastivno jezikoslovje. Pomemben del njegovega ustvarjanja je bilo prevajanje. V slovenščino je prevajal predvsem iz danščine, norveščine in švedščine, pa tudi iz nemščine in angleščine. Njegov prevajalski opus je obsegal tako literaturo za odrasle kot otroško in mladinsko književnost. Med drugim je prevajal dela skandinavskih avtorjev, kot so Maria Parr, Solvej Balle, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø in Jussi ...