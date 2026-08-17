Umrl režiser Mile Korun

Umrl je Mile Korun, slovenski režiser, scenograf, kostumograf, dramaturg, dramatik in zaslužni profesor ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Star je bil 97 let.

V začetku petdesetih let minulega stoletja je pričel v gledaliških igrah nastopati kot igralec, nato se je posvetil scenografiji, v prvi polovici šestdesetih pa se je lotil režije. Prva igra, ki jo je samostojno režiral je bila Dež v pomladni noči Miloša Mikelna leta 1955, poslednja pa Molièrov Namišljeni bolnik leta 2011, je razvidno iz podatkov na spletnega portala Sigledal.

Vmes je na odrih večine pomembnejših gledališč ustvaril na desetine odmevnih predstav in bistveno zaznamoval slovenski dramski prostor.

Z znamenito režijo Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski, ki je doživela premiero 15. maja 1965, je poskrbel za pohujšanje na slovenski gledališki sceni in napovedal novo obdobje slovenskega gledališča. Tradicionalisti so mu očitali, da ga pri njegovih režijah, še zlasti Cankarja, vodi huliganski okus, kot je zapisal kritik Josip Vidmar, in da njegovo Puhujšanje ni nič manj kot pljunek na avtorja.

Uprizarjal je zlasti Cankarjeve drame, poskrbel pa je tudi za številne krstne uprizoritve slovenskih avtorjev kot so Mirko Zupančič, Matjaž Zupančič, Zdenko Kodrič, Dane Zajc, Peter Božič, Gregor Strniša, Slavko Grum, Tone Partljič, Miloš Mikeln in Andrej Hieng.

Za svoje uprizoritve slovenskih in svetovnih klasičnih dram je Korun prejel štveilne pomembne gledališke nagrade in priznanja. Med drugim je leta 1981 prejel Prešernovo nagrado.

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