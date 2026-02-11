Umrla je Mojca Kreft, dramaturginja in teatrologinja, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala slovensko gledališče, so zapisali v Lutkovnem gledališču Ljubljana. To ustanovo je med letoma 1989 in 1999 tudi vodila.

Bila je dramaturginja in večkrat v. d. umetniške vodje tudi v Mestnem gledališču ljubljanskem, dramaturginja v Drami SNG Maribor, umetniška vodja v Šentjakobskem gledališču in v.d. direktorice Slovenskega gledališkega inštituta.

Kot dramaturginja posameznih uprizoritev in avtorica esejev je sodelovala z večino slovenskih poklicnih gledališč. Bila je selektorica Tedna slovenske drame (1984) in festivala Zlata paličica (2005 in 2007) ter članica številnih strokovnih žirij na področju scenskih umetnosti.

FOTO: Aleš Černivec/Delo

Izvršni odbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije ji je leta 2009 podelil priznanje za umetniške dosežke na področju dramaturgije in teatrologije.

V obrazložitvi so zapisali, da je dramaturginja posebne vrste – sodelavka režiserjev in igralcev, ki je svoje delo posvečala zaledju ustvarjalnosti. S svojim načinom dela je vzpostavila kontinuiteto sodelovanja znotraj ustvarjalnih ekip, kar je bilo v tistem času za takrat njeno gledališče še posebej dragoceno.

V sedemdesetih in osemdesetih letih je v družbi Bojana Štiha, Marka Slodnjaka, Ervina Fritza, Zlatka Šugmana in drugih sooblikovala in pogosto tudi vodila umetniško podobo Mestnega gledališča Ljubljanskega. Svoje delovanje in poznavanje Mestnega gledališča ljubljanskega je kronala s knjigo 35 let MGL. Pri svojem dramaturškem delu in umetniškem vodenju gledališč je bila ves čas v središču sodobnega evropskega in svetovnega dogajanja, so mdr. poudarili.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana je kot dramaturginja sodelovala pri predstavah Ta veseli dan ali Cefizelj se ženi (režiser Vinko Möderndorfer, 1990), Zakaj in vprašaj (režiser Mile Korun, 1991), Pepelka (režiser Matjaž Loboda, 1994), Medena pravljica (režiserka Svetlana Makarovič, 1994), Gremo k babici (režiser Alen Jelen, 1995), Mala Lili (režiserka Barbara Hieng Samobor, 1996), Črne maske (režiser Karel Brišnik, 1997), Brkonja Čeljustnik (režiser Miran Herzog, 1998), Tacamuca (režiserka Barbara Hieng Samobor, 1998), Joža (režiserka Meta Hočevar, 1999) in Krava Rozmari (režiserka Branka Bezeljak, 2009).