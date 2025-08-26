Smernicam ne le sledi, ampak jih (so)ustvarja

V nadaljevanju preberite:

Slovensko lutkarstvo že dolgo presega predstave za otroke – danes postavlja trende v evropskem prostoru, ustvarja drznejše umetniške forme in navdušuje občinstva doma in v tujini. Maribor ta mesec gosti 36. Poletni lutkovni pristan, najstarejši mednarodni festival pri nas, ki razkriva raznolikost in inovativnost scene. A ob uspehih ustvarjalci opozarjajo tudi na izzive: od financ do pomanjkanja izobraževanja in nevarnosti stagnacije. Kako se majhna slovenska scena znajde med tradicijo, avantgardo in globalnimi trendi?