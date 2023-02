V novo desetletje z novimi vsebinami

V nadaljevanju preberite:

»V želji, da bi Gibanica dala prostor širši plesni skupnosti in postala prostor srečevanja raznolikih plesnih praks, sta se članstvo in upravni odbor Društva za sodobni ples Slovenije odločila za pre­usmeritev, za preobrat. Kar pomeni, da poleg tekmovalnega in spremljevalnega diskurzivnega programa tokrat ponujamo tudi program Gibanica Fringe, program izkustvenih delavnic, participatornih vsebin in plesnih videofilmov, ki odpira in zagotavlja dodaten prostor bogatih formatov, procesov in raznolikih plesnih praks,« sta pred jutrišnjim začetkom festivala pojasnili članici umetniškega odbora Gibanice 2023, Mojca Kasjak in Nina Meško.