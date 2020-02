V ospredju muzikali in glasbeni projekti

Z muzikalom Addamsovi v izvedbi­ Mestnega gledališča ljub­ljanskega in režiji Aleksandra Popovskega se bodo začeli Dnevi komedije, ki bodo v celjskem gledališču med 11. in 22. marcem. Na festival se je prijavilo štirinajst gledališč, selektorica Alja Predan je izbrala osem predstav.Po besedah direktorice celjskega­ gledališča Tine Kosi je takšen obseg največ, kar zmorejo z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, čeprav je to ena od najprepoznavnejših kulturnih prireditev v Celju in regiji. Pravzaprav se trudijo, da bi ohranili raven festivala oziroma da ga ne bi bilo treba še okrniti, res pa za spremljevalne dogodke, ki so ...