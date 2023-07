V Salzburgu se začenja največji avstrijski kulturni festival

V Salzburgu se bo danes začel največji avstrijski kulturni festival, ki že več kot sto let med poletnim časom privablja obiskovalce na ogled dramskih in opernih predstav ter koncertov. Po tradiciji ga bo uvedla gledališka klasika Slehernik, tokrat v režiji Michaela Sturmingerja in z Michaelom Maertensom v naslovni vlogi.

Slehernik avstrijskega dramatika Huga von Hofmannsthala je avgusta 1920 pred salzburško katedralo uprizoril Max Reinhardt, s tem pa se je začela tudi zgodovina te poletne prireditve v Avstriji. Od takrat jo na festivalu uprizarjajo vsako leto.

Ustanovna predstava je doslej zabeležila več kot 700 uprizoritev, kar velja za edinstven pojav v nemško govorečem gledališču. V naslovni vlogi so nastopili številni igralci, med njimi Attila Hörbiger, Curd Jürgens, Klaus Maria Brandauer, Maximilian Schell in Gert Voss.

Letošnji festival bo sicer 27. julija uradno odprla premiera Mozartove Figarove svatbe v režiji Martina Kušeja in z dirigentom Raphaelom Pichonom. Po Cosi fan tutte in Don Juanu, ki sta bili na sporedu v preteklih sezonah, so Figarovo svatbo pripravili kot zadnjo od treh oper, ki jih je skladatelj uglasbil na libreto Lorenza da Ponteja.

V dramskem delu bo med drugim mogoče videti še dramo Modri Natan Gottholda Ephraima Lessinga v režiji Ulricha Rascheja z igralko Valerijo Čeplanovo v naslovni vlogi ter priredbo filma Ljubezen Michaela Hanekeja, ki jo je za oder pripravila režiserka Karin Henkel.

Operni program vključuje tudi dramo o beguncih Grški pasijon Bohuslava Martinuja, ki je bila premierno uprizorjena leta 1961 in zaradi množičnih smrti v Sredozemlju postaja vse bolj aktualna. Na oder jo je postavil režiser Simon Stone, glasbeno jo bo vodil Maxime Pascal. Sopranistka Asmik Grigorian bo debitirala kot Lady Macbeth v Verdijevi operi Macbeth, ki je nastala v režiji Krzysztofa Warlikowskega. Iz Verdijevega opusa pa je na sporedu tudi Falstaff v režiji Christopha Marthalerja z Geraldom Finleyjem v glavni vlogi.

Koncertni del bo do 30. avgusta, ko se bo festival zaključil, ponudil številne nastopajoče. Med zvezdniškimi solisti letošnje sezone so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa violinist Renaud Capucon ter pianista Igor Levit in Mitsuko Uchida.