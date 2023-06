Več ko se govori o Nurejevu, bolje je

V nadaljevanju preberite:

Charles Jude bo v Cankarjevem domu ob pričetku prvega mednarodnega baletnega festivala Plesne noči ob 30-letnici smrti znamenitega plesalca in koreografa Rudolfa Nurejeva spregovoril o tem, kako je bilo ustvarjati z njim, ter o njunem prijateljstvu. Pred dogodkom nam je v pogovoru med drugim zaupal, da je bil Nurejev »zasebno zelo sramežljiv, muhast kot otrok. Klical me je Charlex, 'Charlex, lačen sem', in tako sem mu pripravil nekaj za pod zob. Ko sva bila na ulici in so ga ljudje prepoznali, se je vzravnal, dvignil glavo in jim vračal poglede. Ugajalo mu je, da so ga prepoznali in prosili za avtograme. Sprva je bil z njimi zelo prijazen, ko mu je bilo dovolj, pa je postal nejevoljen in je odšel«.