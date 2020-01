Velika strast do realnega

V Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu so na zelo dobro obiskani tiskovni konferenci,­ ki jo tradicionalno imenujejo ­informans, predstavili umetniški program letošnjega leta.Ravnatelj gledališča Matjaž Berger je na dogodku skupaj z ustvarjalci opisal štiri nove produkcije, ki bodo poleg ponovitev starejših predstav letos vznemirjale občinstvo. Ustvarjanje predstave Muzikofilija, ki jo režira Ivana Djilas, že poteka. Inspiracija zanjo je istoimenska knjiga žal pokojnega nevrologa Oliverja Sacksa, v kateri je pisal o možganih in glasbi. Sacks ugotavlja, da smo ljudje ustvarjeni za glasbo, v nas lahko prikliče spomine in zbudi ...