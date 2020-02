Veliki akademski državni Bolšoj teater iz Rusije

FOTO: Natalia Voronova

Letos bo z obsežnim gostovanjem spet obogatil poletni repertoar.Znana ruska gledališka, operna in baletna hiša se ponaša z bogato zgodovino, ki sega v leto 1776, primat pa si je zagotovila po oktobrski revoluciji. Beseda bolšoj v ruskem jeziku pomeni velik ali velika. Je eden glavnih simbolov ruske države in njene kulture, saj je veliko prispevala k zgodovini uprizarjanja ruske umetnosti. Na njenem repertoarju je ruska operno-baletna klasika, vključno z 20. stoletjem, pa tudi dela iz svetovne glasbene zakladnice. Prizadeva si zadovoljiti povpraševanje družbe po klasičnih delih in spodbujati umetniški razvoj nadarjenih znotraj svojih izobraževalnih okvirov, prav tako pa želi ruskemu občinstvu predstaviti številne svetovno znane umetnike.Na Festivalu Ljubljana bo znamenito gledališče gostovalo julija, ko bodo na sporedu dve ponovitvi baleta A. Hačaturjana Spartak (6 in 7. julij) in dve ponovitvi opere Pikova dama P. I. Čajkovskega (9. Zgodba o Spartaku sega v leto 74 pred našim štetjem in postavlja v ospredje tračanskega sužnja, ki je vodil enega izmed najbolj znamenitih uporov sužnjev v Rimskem cesarstvu. Balet je bil krstno uprizorjen leta 1956 v takratnem Leningradu (danes St. Peterburg) v izvedbi baletnega ansambla Gledališča Kirov (zdaj Marijino gledališče), toda šele priredba koreografa in libretista Jurija Grigoroviča iz leta 1968 ga je ponesla v svet. Strastna patološko-tiranska tragedija z glasbo, ki združuje tako lirično razpoloženje kot močne, energične poteze, danes navdušuje obiskovalce in velja za zaščitni znak moskovskega Bolšoj teatra . Hačaturjanova bogata orkestracija vključuje sodobne prijeme in je prežeta z duhom in melodičnim bogastvom skladateljeve rodne Armenije.Gostovanje bo vključevalo tudi stalnico ruskega opernega repertoarja Pikovo damo, katere libreto je nastal po zgodbi Aleksandra S. Puškina. Herman, mladi častnik, je obseden z idejo, da bi odkril grofičino skrivnost »treh kart«, s čimer bi pridobil premoženje in s tem Lizo prevzel zaročencu Jeleckemu. Njegova vztrajnost pri iskanju skrivnosti sčasoma povzroči, da izgubi vse, celo življenje. Na sceni bodo v naslovnih vlogah nastopili izvrstni umetniki moskovskega Bolšoj teatra pod taktirko Tugana Sokijeva. Sokijev je eden izmed najuspešnejših dirigentov svoje generacije ter od leta 2014 umetniški vodja in šef dirigent orkestra Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije.Vstopnice za baletni predstavi Spartak in operi Pikova dama so že na voljo v predprodaji do 10. marca 2020 na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolu in Eventimu.