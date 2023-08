Veliki bolero združuje plesalce različnih držav

V nadaljevanju preberite:

»Edino ljubezensko razmerje, ki sem ga kdaj imel, je bilo z glasbo,« naj bi dejal francoski skladatelj Maurice Ravel. Podobno o plesu pripoveduje Jesús Rubio Gamo (1982), eden od izstopajočih in obetavnih koreografov mlajše generacije. Prav Ravelov Boléro ga je spodbudil, da ni obupal nad plesom. Uporabil ga je v predstavah Bolero in Gran Bolero – ta je leta 2020 prejela nagrado MAX za najboljšo plesno produkcijo leta. Nastala je v Španiji, nato pa jo je priredil še za plesalce iz skupine EN-KNAP in Zagrebški plesni ansambel. Nocoj bo predstava Gran Bolero ​na ogled v Križankah.