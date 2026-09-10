Še vedno se splača boriti za nežnost in mir

»Nekaj se zateguje. Vsi to čutimo.­ Pa vendar vlečemo vsak na svojo stran, dokler še gre. Nekaj se zateguje. V našem želodcu. V našem mestu. V našem jeziku,« je začutil reški kolektiv Igralke. Ta občutek izhaja iz opazovanja priprav na neizogibno vojno, govora o varnosti in pozivov k oboroževanju. Političnega nasilja ne zaznavajo več le na makro, temveč tudi na mikro ravni. Z režiserjem Žigo Divjakom ga raziskujejo v avtorskem projektu Vozel, ki so ga na HRT opisali kot predstavo o življenju. To je prvo sodelovanje pri nas uveljavljenega kolektiva Igralke, ki je sodeloval tudi z režiserko Tjašo Črnigoj pri dokumentarnih predstavah Mame, Punce in Babice, z Žigo Divjakom. Z njim so si Sendi Sotlar, Vanda Velagić, Ana Marija Brđanović in Anja Sabol, letošnje prejemnice letne nagrade mesta ...