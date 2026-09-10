Še vedno se splača boriti za nežnost in mir

Koprodukcija kolektiva Igralke in Maske Ljubljana Vozel raziskuje prelivanje militarizacije iz politične stvarnosti v vsakdanje življenje.
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Kolektiv Igralke si želi, da bi Reka spet postala mesto, ki je glede na svojo zgodovino sposobno drugače zasnovati prihodnost. FOTO: Miranda Legović
»Nekaj se zateguje. Vsi to čutimo. Pa vendar vlečemo vsak na svojo stran, dokler še gre. Nekaj se zateguje. V našem želodcu. V našem mestu. V našem jeziku,« je začutil reški kolektiv Igralke. Ta občutek izhaja iz opazovanja priprav na neizogibno vojno, govora o varnosti in pozivov k oboroževanju. Političnega nasilja ne zaznavajo več le na makro, temveč tudi na mikro ravni. Z režiserjem Žigo Divjakom ga raziskujejo v avtorskem projektu Vozel, ki so ga na HRT opisali kot predstavo o življenju.
To je prvo sodelovanje pri nas uveljavljenega kolektiva Igralke, ki je sodeloval tudi z režiserko Tjašo Črnigoj pri dokumentarnih predstavah Mame, Punce in Babice, z Žigo Divjakom. Z njim so si Sendi Sotlar, Vanda Velagić, Ana Marija Brđanović in Anja Sabol, letošnje prejemnice letne nagrade mesta ...
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