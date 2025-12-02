Vsaka predstava je lahko njihova zadnja

Ameriški plesalec in koreograf Ty Boomershine je razgrnil zaveso glasbene scene in spregovoril o izzivih staranja v plesnem svetu.

Na 14. ediciji CoFestivala, ki je potekal v programskih sklopih Javni čas plesa in Predmeti plesa onstran tega, kar je videti dobro, je prejšnji torek v Lutkovnem gledališču Ljubljana nastopila skupina Dance On Ensemble, ki od leta 2019 deluje pod umetniškim vodstvom ameriškega plesalca in koreografa Tya Boomershina. Celoten programski sklop Dance On Ensembla, ki so ga predstavili na CoFestivalu in ima tri dele, temelji na ideji vnovičnega premisleka dela Mercea Cunninghama Zgodba iz leta 1963, najprej v delu Ljubljanska zgodba – Vnovična zamisel Zgodbe (1963, 2025) in pozneje še pod koreografsko taktirko Francozinje Mathilde Monnier v delu neskončna (Zgodba) iz leta 2021, delo ameriške koreografinje Marthe Graham Temna pesem iz leta 1937 pa je v današnji prostor in čas prenesel vodja ...