Vse se bo začelo v temi noči ...

María de Buenos Aires je po besedah Marka Hatlaka, ki tokrat nastopa kot solist, igralec in dirigent, edino operno delo, ki ga je napisal veliki Ástor Piazzolla.­ Toda koreograf Renato Zanella,­ umetniški vodja baleta v SNG Opera in balet Ljubljana, je opozoril, naj občinstvo ne pričakuje tanga. »Ne razmišljajte o tangu, doživeli boste glasbeno-plesni spektakel – gledališče, balet, opera, koncert, vse to bo povedalo zgodbo.«