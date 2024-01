Vse vojne imajo isto temeljno valuto

V nadaljevanju preberite:

Drevi bo v Slovenskem mladinskem gledališču druga manifestacija Mladega Mladinskega. Gre za program, vzpostavljen v sezoni 2020/21, v katerem gledališče pod mentorstvom raziskujejo ustvarjalci mlajše generacije (od 15. leta). Februarja 2022 so predstavili prvo predstavo ­Svoje usode krojači, letos pa se – ponovno pod režijsko taktirko Ane Duša – na odru SMG predstavljajo z uprizoritvijo Umetnost vojne/Umetnost miru.

Podobno kot pri prvi uprizoritvi se bodo mladim ustvarjalcem Marku Engelmanu, Natanu Pajiću, Izidorju Vogrincu, Filipu Klančniku, Adrianu Grošlju, Maticu Erženu, Luki Renerju, Pavletu Vastlu, Erin Bregar Sabolić, Piki Kovač, Neži Duša Draž, April Kotnik, Elizaveti Klochkovi, Fedji Boldyrevu pridružili člani igralskega ansambla SMG Vito Weis, Janja Majzelj, Blaž Šef in Matej Recer.

Kot naznanja naslov uprizoritve, so ustvarjalci tokrat raziskovali vprašanje vojne, pri čemer so vzeli za izhodišče začetek rusko-ukrajinske vojne februarja 2022, ki je sovpadel s premiero predstave prve generacije Mladega Mladinskega. Kot so zapisali v promocijskem besedilu na spletni strani, so se spraševali, »kako ravna posameznik, ki se znajde v tako skrajnih okoliščinah. Kako vojna spremeni družbo? Kako vojska spremeni človeka?«