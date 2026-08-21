Vztrajanje pri skrbi, povezovanju in ohranjanju skupnega

Bližamo se koncu avgusta, s tem pa tudi – že skoraj tri desetletja – mednarodnemu festivalu Mladi levi, ki v organizaciji zavoda Bunker prinaša v prestolnico uveljavljene in vzhajajoče gledališke, plesne ter interdisciplinarne ustvarjalce z vsega sveta. Tokrat je programski poudarek na odrasti, počitku in trajnosti, pa tudi na širšem pretresanju sodobnosti. »Ne zato, ker bi mislili, da imamo odgovor na krutosti, ki se mešajo z bizarnostmi in spet nazaj z ignoranco, temveč zato, da bi poskusili. Spet in znova, tako in drugače,« je poudarila organizacijska ekipa.

Festival, ki bo na raznolikih lokacijah po Ljubljani potekal med 22. in 29. avgustom, ostaja zavezan ne le angažirani artikulaciji trenutnega stanja, temveč tudi njegovi kritični analizi, kot vselej pa slednje tudi tokrat vrhunsko prepleta z igrivostjo in lahkotnostjo. Kot poudarja ekipa Mladih levov, se ob pogledu na pretekle edicije zdi, da se »teme vračajo z neprijetno doslednostjo.

Vojne, družbene razpoke, podnebna kriza, vprašanja skupnosti, solidarnosti, skrbi, razgradnja stabilnosti in prostorska problematika ne le da niso izginile, ampak so še bolj pereče. Predaktualnost je bila nekoč sposobnost zaznavanja tega, kar prihaja, artikuliranja še neizrečenih občutij in slutnje sprememb, danes pa živimo sredi tistega, kar je prihajalo. Zato se letos zdi, da nam zmanjkuje besed.

Ne zato, ker ne bi imele česa povedati, ampak zato, ker se zdi, da je bilo marsikaj že izrečeno, resničnost pa vedno znova preseže jezik. A prostora za pritoževanje ni. Ne zato, ker bi bilo vse v redu, ampak zato, ker je za preveč ljudi svet razpadel veliko bolj dobesedno in ker si ob nenehnem krčenju prostora za dostojno življenje ne smemo privoščiti udobja obupa.«

Kot so dodali, je morda prav to letošnja festivalska ambicija; »ne obljuba, da bo umetnost spremenila svet, niti prepričanje, da ima odgovore ali da postavlja prava vprašanja, ampak vztrajanje pri prostorih, v katerih je mogoče skupaj misliti, dvomiti, poslušati in si predstavljati drugačne možnosti«, ter »vztrajanje pri skrbi, povezovanju in ohranjanju skupnega«.

Srbsko študentsko gibanje

Program tudi v 29. ediciji združuje gledališče, performans, ples, instalacije, predavanja in javne razprave, pa tudi prostore počitka in zabave. Prav zabava, nad katere zasnovo bedi gledališka režiserka Živa Bizovičar, bo uvedla obiskovalce v letošnji program, ki bo med drugim ponudil predpremiero predstave Fenomenalna realnost: prvi del, za katero je zaslužen kolektiv Beton Ltd. v odstopu.

Ustvarjalci predstave so poudarili, da »situacijo in kontekst lastnega življenja vse težje razumemo skozi velike zgodbe. Spremembe čutimo natančneje, kot jih znamo pojasniti, in nekaj se vztrajno premika, drsi na slabše, ne da bi znali določiti trenutek, ko je prestopilo prag.« Fenomenalna realnost se bo tako soočala z izkušnjo »življenja v družbeni in čustveni krajini, v kateri se nasilje, vulgarnost, brezbrižnost in razpad skupnega prostora ne kažejo več kot izjeme, temveč kot atmosfera«.

Predpremieri bo na programu v nedeljo sledila predstava Dora ali kdo bo zašil brezrokavnike?, ki sta jo podpisali Andreja Kargačin in Dora A. Slednja – sicer srbska aktivistka študentskih protestov – že več kot leto dni živi v azilu na Hrvaškem. Skupaj s šestimi soorganizatorji protestnih akcij je obtožena rušenja ustavnega reda zaradi soorganiziranja protestnih akcij srbskega študentskega gibanja in blokad.

Ob tem je Dora A. tudi prijateljica mlade režiserke iz Novega Sada Andreje Kargačin, njuno prijateljstvo je zdaj omejeno na dopisovanje, ki je temelj predstave, nastale v času aktivnih študentskih protestov in državne represije.

V Stari elektrarni bo na voljo Spontani počitniški ambient, prostor za oddih, posedanje, sanjarjenje in lenarjenje, ki ga je ustvarila umetnica in scenografka Karolína Kotrbová. FOTO: Nada Žgank

Manifest manj

Posebno pozornost program namenja dvodnevnemu programu manifest manj, ki skozi umetnost, pogovore, skupnost in praktična orodja odpira prostor za razmislek o drugačnih načinih bivanja in delovanja na področju umetnosti in kulture, pa tudi onkraj te, ob tem pa združuje predavanja, performanse, razstave, instalacije, poslušalnice, svetovanja, praktične delavnice in pogovore o trajnosti, odrasti in skupnosti.

Tema odrasti je v središču razstave Odrastniška orodja za umetniške prakse umetnice in raziskovalke Alexandre Papademetriou, ki ideje odrasti raziskuje skozi zbirko predmetov, zgodb, konceptov in spekulativnih orodij za drugačne načine bivanja, vprašanje našega odnosa do okolja pa razpira tudi umetniška instalacija Odmevi brezna intermedijske umetnice Robertine Šebjanič, ki nam približa morje kot poslednje počivališče neeksplodiranega orožja.

Kot je za Delo pred časom dejala umetnica, je v svetovnih morjih »potopljenih več kot milijon ton neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki ležijo tam kot toksična dediščina oboroženih konfliktov«.

Radikalno upanje

Vrhunca prvega dela programa sta (v času pisanja prispevka že razprodani) predstavi Oče na večerji koreografinje in plesalke Gaye de Medeiros ter Aplavzi in klofute Agnietė Lisičkinaitė in Igorja Šugalejeva. Prva prinaša poetični odrski obračun z arhetipom očeta in vzorci moškosti, Aplavzi in klofute, oprti na posledice ruskega napada na Ukrajino, pa se sprašujejo o »kolektivni in individualni odgovornosti do države ter do ljudi. Pa tudi o izmuzljivih pojmih, kot so država, ljudje, odgovornost in herojstvo, za katere se zdi, da so jasno zamejeni, vendar postanejo porozni takoj, ko jih poskusimo uporabiti kot trdno točko za lastno načelnost.«

Poleg vrhunskih domačih ustvarjalcev – denimo Maje Delak s predstavo Izrekanja – bo program ponudil še kopico tujih gostov. Na festival se s predstavo Moj izkriv­ljeni svet vrača večkrat nagrajena norveška skupina De Utvalgte (nastopata Torbjørn Martin Davidsen in Snorre Sjønøst Henriksen), ki si je tokrat vzela za izhodišče mizoginije in ekstremistične ideologije poln manifest, ki ga je Elliot Rodger napisal pred množičnim streljanjem v ZDA.

A predstava gre korak dlje od analize gibanja incel in tako imenovane moško­sfere. Izkrivljenosti se v prepletu dokumentarizma in fikcije po besedah ustvarjalcev poskuša približati »skozi večplastnost, skozi nenehno preobračanje percepcije prek videa, igre, kostumografije, scenografije, ki nam vedno znova spodnesejo gotovost, da vemo, kaj gledamo«.

Med povratniki je tudi v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik Basel Zaraa, ki na Mlade leve prihaja tretjič, tokrat z interaktivno instalacijo Kaj bomo storili brez izgnanstva?, v kateri v begunskem šotoru zraste zamišljena utopija prihodnosti, boljša od česarkoli, kar poznamo, kajti »vpričo neopisljive krutosti nam morda ne preostane drugega kot radikalno upanje«.

Ko smo že pri upanju: med festivalom bo v Stari elektrarni na voljo Spontani počit­niški ambient, prostor za oddih, posedanje, sanjarjenje in lenarjenje, ki ga je ustvarila umetnica in scenografka Karolína Kotrbová. Prostor, ki, kot pravi ekipa Mladih levov, »od vas ničesar ne zahteva. Ne zahteva pozornosti, ampak jo vrača. Ne zahteva energije, ampak jo daje. Prostor, v katerem lahko za nekaj časa odložimo festivalski tempo ali vrtinec vsakdanjega boja.« Prostor, kakršnih je vse manj.