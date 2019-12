Miha Fras Obuti maček prihaja na oder Slovenskega mladinskega gledališča. Foto Miha Fras

Glasba in beseda

Jure Ivanušič na včerajšnji novinarski konferenci Foto Andrej Predin

Miha Fras Več kot zabava za vso družino. Foto Miha Fras

»Človekoliki maček v škornjih«, kot so ga imenovali člani ustvarjalnega kolektiva, prihaja na oder v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Gledališča Koper.Za uglasbitev te priljubljene ljudske pripovedke, ki sta jo zapisala brata Grimm, je poskrbel odličen in uigran tandemin. »Obuti maček je poleg Pepelke v zakladnici svetovnih pravljic tista, ki je doživela ogromno, če ne celo največ permutacij in izpeljank,« je v uvodnem nagovoru na nocojšnji tiskovni konferenci povedal direktor SMG. »Kot je v gledališkem listu navedel dramaturg, je to prvo različico, v kateri maček ni moškega spola in še ni bil obut v škornje, iskati v Benetkah okoli leta 1550.«»Izhajala sva iz besedila, iz atmosfere situacij in prizorov, iz karakterizacije likov,« je pojasnil Ivanušič. »V glasbi najdemo različne sloge, od renesanse, bluesa, westerna, sambe, valčka, tanga do koračnice. Glasba je raznolika, ker je tudi fabula takšna, liki so raznoliki. Predvsem sva pazila, da ne bi pokvarila zgodbe, dramaturškega loka, temveč da bi jo oplemenitila.« Čeprav sodelujoči igralci niso vrhunski pevci, so kos zahtevni pevski nalogi.Obuti mačekje drugačen od zgodbe, ki jo poznamo. Ena izmed očitnejših razlik je, da liki niso strogo razdeljeni na dobre in zle, niso blazirani, ampak so nasprotja med njimi pomirjena. Edina izjema je lik Brdavška, ki je poosebljena zloba. »To je moje razumevanje sveta,« je dejal režiser predstave»To v vsaki predstavi poudarim. Mladi nadobudni ideologi morda zaradi tega mislijo, da so moje predstave brez stališč, jaz pa mislim, da si mora stališče izoblikovati publika sama, vsak posebej v publiki. Moje predstave so primerne za najširše občinstvo, to je pomembno. Rad imam polne dvorane, mislim, da je to nujno za gledališče, ne glede na to, ali ima dvorana tri stole ali tristo. Polne dvorane so pomembne zaradi komunikacije, ne zaradi financ, polne dvorane in stik z občinstvom motivirajo igralce.«Na tiskovni konferenci je bil tudi avtor besedila, ki nam je zaupal, da ločuje vsebine na tiste, ki so bolj namenjene odraslim, in tiste, ki so za otroke. »Konec koncev so različni. Otroci določenih stvari ne morejo razumeti, odraslim pa se določene stvari lahko zdijo, no, malo – otročje. Kadar pišem, v resnici pišem zase, za otroka v men' in odraslega v sebi.« Roza je v svojem duhovitem in pronicljivem tekstu uporabil različne vzorce, od pravljičnega do melodrame, muzikala in kabareta.V družinski predstavi, ki bo premierno uprizorjena prihodnjo soboto, in to kar dvakrat, najprej ob 11., nato še ob 19. uri, nastopajoin. Predstavo odlikuje tudi živa glasba, za katero bodo poskrbeli Jure Ivanušič,in. Glasbeniki mestoma prevzamejo tudi vloge igralcev.