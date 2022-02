Zgodba žensk v družbi, ki jo vodijo moški

V nadaljevanju preberite:

Renato Zanella je bil rojen v ­Veroni. Le kdo bi lahko bolje ponudil specifičen pogled na zgodbo ljubimcev, ki jo je Shakespeare postavil tja kot on? Po izvirni različici, ki jo je ustvaril v Atenah leta 2011, in po drugi, postavljeni na romunski oder leta 2016, se je zdaj lahko posvetil tretji. »Z ljubljansko ekipo sem več kot zadovoljen, pozorno so se lotili mešane, tradicionalne in moderne baletne zgodbe,« je povedal pred premiero, ki bo danes ob 19.30 v SNG Opera in balet Ljubljana.