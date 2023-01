Živimo v čustveni in mentalni anesteziji

V nadaljevanju preberite:

»Dramski balet je vseobsegajoča, redka in zelo dragocena forma vrhunske odrske umetnosti. Plesna umetnost odpira nov pristop, nov način čutenja življenja. Veliki naslovi kreirajo velike izzive, vendar so neizrečene besede in čustva tisto, kar je nedvomno najbolj vznemirljivo in zahtevno pri dramaturgiji, režiji in koreo­grafiji. Pogosto koreografiram neizrečeno, stanja in atmosfere. Navdihujejo me velika literarna, glasbena in filmska dela ter zmeraj iščem ključ, ki jih na neki nov način odpira ter približa sodobnemu gledalcu....Še danes, ko režiram in koreografiram, razmišljam kot protagonistka na odru, torej tudi pragmatično, tehnično in funkcio­nalno. Navdih je eno, praksa je čisto nekaj drugega. Človek lahko ima genialne ideje, ki preprosto ne funkcionirajo. Izkušnje, veščina,­ precizno poznavanje obrti, ­občutek za pravo mero in odrske rešitve so ključni. Presenečenja tudi,« je med drugim v intervjuju povedala Valentina Turcu.