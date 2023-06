100 let, 750 razstav, 40.000 predmetov

V nadaljevanju preberite:

Slovenski etnografski muzej (SEM), osrednja in najstarejša etnološka ustanova pri nas, ki z enajstimi kustodiati in številnimi podpornimi službami hrani okoli 30.000 predmetov v slovenskih in 10.000 v zunajevropskih zbirkah, letos zaznamuje stoti jubilej. Praznovanje bo doseglo vrhunec z jutrišnjim celodnevnim programom in odprtjem nove stalne razstave Človek in čas: prvih 100.