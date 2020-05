Alan Turing ponovno buri duhove

Nihče ne dvomi, da si matematik, pionir računalništva in kriptograf Alan Turing v Cambridgeu zasluži spomenik. Mnenja o projektu slavnega britanskega kiparja Antonyja Gormleyja pa so različna. Nekateri menijo, da bi njegov kip skazil idilično podobo ­univerzitetnega mesta.Alan Turing je ikonična osebnost, po eni strani zaradi svoje genialnosti, saj je s formaliziranjem koncepta algoritma postavil temelje računalništva, po drugi zaradi tragične življenjske usode. Širši javnosti je najbolj znan po sodelovanju pri britanskem medvojnem projektu razbijanja nemških vojaških šifer, ko so na posestvu Bletchley Park zbrali skupino ...