Arhitektura odseva grobe vrednote družbe

Arhitekturni atelje Medprostor, v okviru katerega delujejo arhitekti Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar in Rok Žnidaršič s sodelavci, se že več kot desetletje podpisuje pod raznolike, premišljene in presežne projekte. Kot je v utemeljitvi nagrade zapisala komisija, »z iskrenim in zadržanim odnosom do obstoječega uspejo […] ohraniti dostojanstvo slovenske stavbne dediščine, z novimi intervencijami pa poudarijo pomen identitete ter arhitekturne kulture«.

Ob tem v Medprostoru poudarjajo, »da pri nas v individualni gradnji zaenkrat obstaja še premajhna kritična masa zares dobre arhitekture, da bi lahko obrnila trend degradacije in razvrednotenja podeželskih naselij, ki se je uveljavil s samograditeljstvom. Druga stvar je seveda vera v pravice, ki jih predstavlja lastništvo, saj se zdi, da so neomejene; vsak lastnik nepremičnine je prepričan, da se to, kaj bo počel z nepremičnino, tiče samo njega.«.