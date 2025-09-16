  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Več sodelovanja med sektorji in več konkurenčnosti

    Ministrica za kulturo Asta Vrečko poudarja družbeni pomen, nujnost povezljivosti in mednarodno uveljavitev.
    »Uspehi v kulturi se lahko kosajo s tistimi na področju športa in znanosti,« pravi Asta Vrečko. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    Galerija
    »Uspehi v kulturi se lahko kosajo s tistimi na področju športa in znanosti,« pravi Asta Vrečko. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    Andrej Predin
    16. 9. 2025 | 05:00
    16. 9. 2025 | 07:20
    6:40
    A+A-

    Uvodni pozdrav na konferenci v organizaciji nacionalne platforme Center za kreativnost je pripadel ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki poglobljeno razume širši družbeni pomen kreativnega sektorja, nujnost njegove povezljivosti in tudi njegov mednarodni doseg.

    image_alt
    V rekordnem času: Asta Vrečko ostaja ministrica za kulturo

    Kaj razumete pod pojmoma kulturne in kreativne industrije, zakaj ju je treba spodbujati?

    To so dejavnosti, ki temeljijo na kulturnih vrednotah in ustvarjalnem izrazu – od arhitekture, oblikovanja, filma, glasbe, iger in medijev do dediščine, oglaševanja in knjige. Kreativni in kulturni sektor ustvarja delovna mesta, vključuje ustvarjalce v druge dejavnosti, na katerih se z njihovim angažmajem krepijo inovacije in ustvarjajo vsebine v drugih panogah. V Evropski uniji prispeva okoli 5,3 odstotka dodane vrednosti in zaposluje več kot šest odstotkov delovne sile, prav je, da ga v Sloveniji tudi podpiramo.

    V kakšnem stanju je po vaši oceni ta sektor v Sloveniji, kaj so njegove odlike in kje je še prostor za rast?

    V Sloveniji v teh dejavnostih dela približno 52.000 ustvarjalcev, kar je sedem odstotkov vseh zaposlenih. V tem sektorju deluje 10,5 odstotka vseh registriranih organizacijskih enot, ki ustvarijo okoli 2,7 odstotka vseh prihodkov v gospodarstvu in 3,5 odstotka dodane vrednosti. Na podlagi teh ocen je dodana vrednost, ki jo ustvarjajo zaposleni v kulturi in ustvarjalnosti nad povprečjem gospodarstva. Največji izziv je, da gre večinoma za mikro in mala podjetja ter organizacije, tako rekoč vsi imajo največ devet zaposlenih. Za boljši razvoj jim moramo zagotoviti predvsem stabilno financiranje in možnost primernih prostorov za delo. Zato zanje razvijamo prilagojene instrumente in jih vključujemo v razvojne politike.

    Kako delujejo društva in posamezniki v panogi, kako so se usposobili?

    Na tem področju deluje mešanica javnih, nevladnih in zasebnih deležnikov, ki so med seboj soodvisni. Javno financiranje omogoča raziskovanje in preizkušanje idej; podjetniški del pa te ideje pretvarja v izdelke in storitve. Programe opolnomočenja, kot so mentorstva, inkubator in mreženja, ministrstvo za kulturo izvaja predvsem prek Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, kjer deluje tudi Center za kreativnost. Na ministrstvu imamo tudi druge razpise, delovne štipendije za spodbujanje ustvarjalcev različnih panog. Podpora države je pri tem nujna, saj se dolgoročno ves vloženi denar povrne. Tako se gradijo dolgoročne strategije opolnomočenja ustvarjalnosti kot tudi povezovanje različnih področij, ljudi, idej in strok od znanosti do umetnosti, gospodarstva do kulture, od zdravstva do filma, od glasbe do oblikovanja, od ilustracije do glasbe, od razvoja tehnologije do oblikovanja prostora, ki omogoča nastanek novih in velikih zgodb.

    Ali je naš kreativni sektor znan tudi v tujini?

    Seveda, zelo. V ZDA deluje glasbenik ​​Anže Rozman, ki je bil nominiran za več emmyjev, naredil je tudi glasbo v dokumentarcu Beckham, Jernej Barbič, ki je prejel tehničnega oskarja za programsko opremo za realistično animacijo v filmih, modna oblikovalka Matea Benedetti je s svojo trajnostno modo prisotna na svetovnih dogodkih, animatorka Špela Čadež ter modni oblikovalec Uroš ­Belantič in svetovno znana oblikovalka nakita, danes predvsem pohištva, Lara Bohinc. Na drugi strani so tudi inovacije, ki nastajajo v sodelovanju ustvarjalcev s podjetji, kot so Elan ali Adria Mobil. Poleg teh so še številna podjetja in ustvarjalci, ki delajo z najboljšimi na svetu na področjih filma, glasbe, scenskih umetnosti … Uspehi v kulturi se lahko kosajo s tistimi na področju športa in znanosti. Želim si, da bi bilo to zavedanje med ljudmi bolj prisotno. Čeprav smo relativno majhna država, naši ljudje sproducirajo na različnih področjih veliko izjemnih uspehov in upravičeno smo lahko ponosni. To pa ne le pripomore k prepoznavnosti naše države, ampak vlaganje v ta sektor krepi tudi naše gospodarstvo ter pripomore k razvoju celotne družbe.

    Udeležili ste se konference (spremni program razpisa Spodbujanje KKI – CzK 2025). Kakšni so vaši vtisi?

    Videti je veliko energije, konkretnih idej in pripravljenosti na sodelovanje med kulturo, gospodarstvom in znanostjo. Predvsem sem vesela, ker sodelujejo deležniki z vseh koncev Slovenije. Čuti se brbotanje kreativnosti in že nestrpnega pričakovanja pred začetkom dela.

    Kaj je slovenska strategija pametne specializacije (S4) v evropski kohezijski politiki?

    To je državni načrt, s katerim usmerjamo evropska kohezijska sredstva na področja, na katerih imamo znanje in potencial. Cilj je več inovacij, več sodelovanja med sektorji in več konkurenčnosti v mednarodnem prostoru. Vloga kulture in ustvarjalnosti pri tem je pomembna, ker se znanje in inovacije ustvarjalcev morajo 'prelivati' na druga področja in v druge panoge. Prav z razpisi, kakršni so v Centru za kreativnost že letos, želimo pri tem pomagati, podpreti sodelovanje med gospodarstvom, znanostjo in kulturo, krepiti ekipe in pospeševati preboj v mednarodni prostor.

    Kako vidite prihodnost kreativnega sektorja?

    Mislim, da je prihodnost svetla, saj so med nami izjemni potenciali, ljudje z vizijo, prebojnimi idejami in veliko znanja. Ob pravi podpori bodo ustvarjalci in organizacije v kulturi eden od motorjev razvoja. Pripomorejo k digitalnemu in zelenemu prehodu ter h kakovosti življenja. Pri tem moramo narediti korake od projektnega v bolj sistemsko in medresorsko podporo, ki vključuje tako financiranje kot zagotavljanje prostorov in podporo mreženju ter internacionalizaciji. Predvsem je pomembno vzpostaviti še močnejšo povezavo z gospodarstvom, raziskovalci in evropskimi mrežami ter pobudami. To odpira tudi nove priložnosti za ustvarjalce.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Realisti krstili nov amfiteater

    Gledališče je dočakalo zunanji avditorij, ki je bil predviden že ob gradnji osrednje stavbe.
    Andrej Predin 16. 6. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Kulturna politika

    Od odpravljanja prekarnosti do regionalne dostopnosti kulture

    Sprejet je akcijski načrt za razvoj kulture do leta 2027. Poudarek tudi na vzdržni produkciji in spopadanju s širjenjem lažnih novic.
    Pia Prezelj 22. 4. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    CzKAsta Vrečkokreativni sektor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Uefa iz varnostnih razlogov prestavila tekmo Srbije in Albanije

    Evropska nogometna zveza je ugodila prošnji srbske nogometne zveze in kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnje leto prestavila v Leskovac.
    16. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pogrešan mladoletnik

    Pogrešajo Alexa Urha

    Včeraj v jutranjih urah se je iz Velenja z avtobusom odpeljal v šolo v Ljubljano, od koder se ni vrnil.
    16. 9. 2025 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Trump napovedal 15-milijardno tožbo proti New York Timesu

    Tožba proti enemu najvplivnejših časnikov v ZDA bi bila ena največjih odškodninskih zahtevkov proti medijem doslej.
    16. 9. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vuelta

    Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela iz tekmovanj

    Vlada v Madridu naj bi preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems.
    16. 9. 2025 | 06:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Trump napovedal 15-milijardno tožbo proti New York Timesu

    Tožba proti enemu najvplivnejših časnikov v ZDA bi bila ena največjih odškodninskih zahtevkov proti medijem doslej.
    16. 9. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vuelta

    Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela iz tekmovanj

    Vlada v Madridu naj bi preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems.
    16. 9. 2025 | 06:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo